Retour au bureau

Ce sera le retour obligatoire des fonctionnaires au bureau trois jours par semaine à partir du 26 janvier 2026.

Un sondage syndical révèle que 63 % des employés anticipent une baisse de productivité et 71 % songent à quitter leur poste.

Manon Poirier souligne que si le travail en profondeur est favorisé à la maison, la productivité à long terme dépend surtout d'une bonne organisation du travail plutôt que du lieu.

Écoutez la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, donner les détails à ce sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.