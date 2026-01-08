Retour au bureau

Ce sera le retour obligatoire des fonctionnaires au bureau trois jours par semaine à partir du 26 janvier 2026.
Un sondage syndical révèle que 63 % des employés anticipent une baisse de productivité et 71 % songent à quitter leur poste.
Manon Poirier souligne que si le travail en profondeur est favorisé à la maison, la productivité à long terme dépend surtout d'une bonne organisation du travail plutôt que du lieu.
Écoutez la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, donner les détails à ce sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Si on a une bonne organisation du travail, si on a des objectifs clairs, si on donne une autonomie aux gens, on n’a pas besoin de les voir cinq jours par semaine pour que les gens soient productifs.»
Autre sujet abordé:
Les problèmes techniques des infrastructures locales, comme les roues du REM qui se déforment et les infiltrations d'eau dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.