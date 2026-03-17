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Politique provinciale
En péril dans les écoles secondaires

Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»

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Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 14:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Il est de plus en plus difficile d'offrir des services de cafeteria dans les écoles secondaires du Québec. / Africa Studio / Adobe Stock

C'était la fin des services de cafétéria dans plusieurs établissements scolaires du Bas‐Saint-Laurent depuis vendredi, alors que le traiteur a mis fin à son contrat.

Cette nouvelle illustre toutefois les difficultés qu'éprouvent de nombreuses écoles secondaires du Québec, selon les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Écoutez Ricardo Larrivée, cuisiner, auteur, et membre fondateur du projet Lab-École, aborder le sujet à l'émission La commission.  

«On demande aux cafétérias scolaires d'être rentables, saines, abordables et attrayantes. Mais, mis ensemble, ces quatre objectifs-là sont incompatibles s'il n'y a pas de subventions. Ce n'est pas possible qu'une entreprise privée réussisse à faire ça et offrir ce repas-là à un coût qui est acceptable.»

Ricardo Larrivée

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