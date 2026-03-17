En péril dans les écoles secondaires

C'était la fin des services de cafétéria dans plusieurs établissements scolaires du Bas‐Saint-Laurent depuis vendredi, alors que le traiteur a mis fin à son contrat.

Cette nouvelle illustre toutefois les difficultés qu'éprouvent de nombreuses écoles secondaires du Québec, selon les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Écoutez Ricardo Larrivée, cuisiner, auteur, et membre fondateur du projet Lab-École, aborder le sujet à l'émission La commission.