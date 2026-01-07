Est-il sérieux ou pas?

Le président des États-Unis, Donald Trump, est-il prêt à annexer le Groenland d'ici deux mois?
Ou souhaite-t-il plutôt mettre de la pression sur le Danemark afin de pouvoir lui acheter?
Écoutez Patrick Lagacé commenter les pressions américaines concernant le Groenland, mercredi, dans son tour d'horizon.
«Ce qui se passe aux États-Unis a des impacts un peu partout dans le monde. On l'a vu avec le coup de force des Américains au Venezuela. Présentement, ce sont les menaces constantes, pour tout le monde, de la part de Trump. On parle du Groenland, de la Colombie, on menace aussi le Mexique. Et quant au Groenland, il y a des déclarations qui donnent froid dans le dos. Est-il sérieux, monsieur Trump?»
Autres sujets abordés
- Cocktail météo: prudence sur les routes mercredi matin;
- Crise économique et sociale à Cuba;
- Instabilité en Iran;
- Projet de colonie israélienne;
- Plan de sécurité pour l'Ukraine;
- Candidature de Charles Milliard au PLQ;
- Baisse de la réussite scolaire;
- Recours collectifs contre Ticketmaster et Communauto;
- Renouvellement des taux hypothécaires: vers des hausses de paiements;
- Nouvelles règles d'emballage.