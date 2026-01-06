Le CF Montréal a connu une saison médiocre en 2025. Mais la formation montréalaise a commencé son magasinage en vue de la saison prochaine.
Écoutez Patrice Bernier, l'ancien capitaine de l’Impact, analyser la situation du CF Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des renforts défensifs et au milieu de terrain;
- Patrice Bernier souligne la nécessité de renforcer l’attaque avant la fermeture de la fenêtre de transferts MLS (début mars)
- On commente le congédiement de Wilfried Nancy par le Celtic Glasgow après six défaites en huit matchs, illustrant la pression dans les grands clubs européens.