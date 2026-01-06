Le CF Montréal a connu une saison médiocre en 2025. Mais la formation montréalaise a commencé son magasinage en vue de la saison prochaine.

Écoutez Patrice Bernier, l'ancien capitaine de l’Impact, analyser la situation du CF Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés