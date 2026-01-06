 Aller au contenu
Combien ça coûte pour jouer au hockey?

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 6 janvier 2026 20:52

Mario Langlois
Des jeunes jouent au hockey, / Photo AP

Combien ça coûte pour jouer au hockey, un sport dont la pratique pour les enfants coûte bien moins cher que le soccer, dont l'équipement est bien plus léger?

Écoutez la chronique La valeur du sport d'Hugues Léger à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sur le fond, des marques comme Bauer et CCM coûtent sensiblement la même chose d'un pays à l'autre.

Au hockey, les frais annuels peuvent atteindre 10 000 $ à l'âge de 14 ans et jusqu’à 250 000 $ pour la formation complète jusqu’à 18 ans. En comparaison, ont parle d'environ 65 000 $ au soccer et 120 000 $ au tennis jusqu'à la majorité.

Les autres sujets discutés

  • Les revenus millionnaires des agents des joueurs;
  • Des bourses de plus de 115 millions $ à l’Open d’Australie, soit une hausse de 16 % par rapport à 2024.

