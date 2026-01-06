Rafale de nouvelles

C’est le branle-bas de combat en France après plusieurs épisodes de neige et de verglas.

Effectivment 38 départements des 101 département ont déclarés un état de vigilance orange et 40% des vols ont été annulés mardi matin à l’aéroport Roissy et 25% à Orly.

