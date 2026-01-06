Rafale de nouvelles

C’est le branle-bas de combat en France après plusieurs épisodes de neige et de verglas.
Effectivment 38 départements des 101 département ont déclarés un état de vigilance orange et 40% des vols ont été annulés mardi matin à l’aéroport Roissy et 25% à Orly.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter lors du segement de nouvelles en rafale à l'émission La commission.
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis là. Il y a même des pneus de voiture qui explosent.»
Aussi dans ce segment:
- Nouvelle showbizz : Si Lara Fabien n’a pas fait carrière aux États-Unis, c’est parce que Céline a menacé de quitter Sony Music qui voulait endisquer avec Lara Fabien;
- Le Soleil a révélé ce matin qu’une action collective a été déposée contre un groupe de sept hôteliers qui auraient partagé des informations sensibles via un logiciel de tarification dynamique pour coordonner leurs prix.