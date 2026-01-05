Saison régulière de NFL

Le dernier match de la saison régulière 2025 de la NFL, dimanche, entre les Steelers de Pittsburgh et les Ravens de Baltimore, a été complètement fou.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, résumer le dernier week-end de la NFL et la suite à venir.
Les sujets discutés
- Les Steelers accèdent aux séries en raison d'un botté de précision raté de Tyler Loop, des Ravens;
- Le quart Aaron Rodgers a fait son boulot pour les Steelers;
- Les Texans représentent un bien plus gros défi pour les Steelers;
- Qui surveiller au premier tour des éliminatoires? Seahawks, Jaguars, Patriots et Rams, selon Bruno Heppell;
- Les 49ers ont démontré leurs failles en fin de semaine.