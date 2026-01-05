L'année 2026 est commencée... et on parle encore des gardiens de but des Canadiens de Montréal.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite à ce sujet et plusieurs autres au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle du retour de Montembeault en Floride et à Dallas;
- La nouvelle réalité des gardiens de la LNH;
- En ce moment, Fowler est le meilleur gardien du Tricolore actuellement;
- Qui serait le gardien des Canadiens si les séries commençaient aujourd'hui?
- L'impact immédiat de Philippe Danault sur les mises au jeu et la profondeur;
- La contribution du deuxième trio.