On a beaucoup analysé les répercussions de l’opération américaine au Venezuela depuis samedi matin et sur les plans politiques et de droit international
On écoute la chroniqueuse Michèle Boisvert qui se penche cette fois sur l’économie et le marché pétrolier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L’importance des réserves vénézuéliennes (100 milliards de barils);
- La chute de la production depuis Hugo Chavez (1999);
- La domination de Chevron (25 % de la production);
- L’exportation vers la Chine (80 %)
- L’impact sur les pétrolières canadiennes (baisse de 7 % en bourse)
- La nécessité pour le Canada de diversifier ses marchés, notamment via le pipeline Trans Mountain, face à l’incertitude et la concurrence américaine.