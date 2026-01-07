 Aller au contenu
Société
Éducation

Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant

par 98.5

0:00
3:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 janvier 2026 15:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant
La pénurie de personnel dans les établissements scolaires, la pandémie ou encore l'utilisation abusive des écrans pourraient avoir des impacts négatifs encore aujourd'hui sur le niveau scolaire des élèves québécois. / Adobe Stock

La pénurie de personnel dans les établissements scolaires, la pandémie ou encore l'utilisation abusive des écrans pourraient avoir des impacts négatifs encore aujourd'hui sur le niveau scolaire des élèves québécois.

Selon les données partagées par le journal Le Devoir, les jeunes Québécois seraient moins bons qu'avant dans certaines matières, comme le français ou les mathématiques.

Écoutez Sylvain Duclos, professeur de mathématiques au secondaire, revenir sur cette situation, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

«C'est à la clientèle de se rebeller et ça a de l'effet»
La commission
«C'est à la clientèle de se rebeller et ça a de l'effet»
0:00
8:14
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
Lagacé le matin
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
0:00
6:40

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouveau magazine Sucré Givré
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Rattrapage
Mark Carney se rendra en Chine
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Rattrapage
Sondage non scientifique de La Presse
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
Rattrapage
Violences par la police de l'immigration
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Match face aux Flames à domicile
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»
Rattrapage
Discussion avec Patrick Huard
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»
Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»
Rattrapage
Droit international bafoué
Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»
Comment trouver l'inspiration au hockey?
Rattrapage
Équipes nationales et Canadiens de Montréal
Comment trouver l'inspiration au hockey?
Lunettes ajustables, aspirateur robot et exosquelettes
Rattrapage
Salon CES à Las Vegas
Lunettes ajustables, aspirateur robot et exosquelettes
Le but de Trump n'est pas d'envahir le Groenland, mais de l'acheter du Danemark
Rattrapage
Selon le Wall Street Journal
Le but de Trump n'est pas d'envahir le Groenland, mais de l'acheter du Danemark
La Maison-Blanche tente de réécrire l'histoire
Rattrapage
5e anniversaire de l'assaut du Capitole
La Maison-Blanche tente de réécrire l'histoire
Bientôt une série d’élections partielles au fédéral?
Rattrapage
Des départs à prévoir chez les libéraux
Bientôt une série d’élections partielles au fédéral?
«Son défi va être de démontrer qu'il est capable de reconstruire le parti»
Rattrapage
Charles Milliard et le PLQ
«Son défi va être de démontrer qu'il est capable de reconstruire le parti»
Lane Hutson est plus prometteur que prévu
Rattrapage
Bilan de mi-saison des Canadiens
Lane Hutson est plus prometteur que prévu