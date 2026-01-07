La pénurie de personnel dans les établissements scolaires, la pandémie ou encore l'utilisation abusive des écrans pourraient avoir des impacts négatifs encore aujourd'hui sur le niveau scolaire des élèves québécois.

Selon les données partagées par le journal Le Devoir, les jeunes Québécois seraient moins bons qu'avant dans certaines matières, comme le français ou les mathématiques.

