Droit international bafoué

Donald Trump multiplie les démonstrations de force sur le plan international. Après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et les menaces d'annexion du Groenland, les États-Unis ont arrêté deux navires pétroliers en pleine mer, mercredi, et ont saisi leur marchandise.

Ces opérations brisent pourtant les conditions fixées par la Charte des Nations Unies et le droit international.

Écoutez les commentaires de Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, à ce sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.