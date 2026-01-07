 Aller au contenu
Politique internationale
Droit international bafoué

Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 janvier 2026 15:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Donald Trump multiplie les démonstrations de force sur le plan international. Après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et les menaces d'annexion du Groenland, les États-Unis ont arrêté deux navires pétroliers en pleine mer, mercredi, et ont saisi leur marchandise.

Ces opérations brisent pourtant les conditions fixées par la Charte des Nations Unies et le droit international.

Écoutez les commentaires de Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, à ce sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Il y a quelque chose dans le monde américain aujourd'hui, où la règle du droit et toutes ces conventions n'ont absolument aucune importance. Et c'est terriblement inquiétant dans la mesure où il menace même d'autres pays, la Colombie et autres. Jusqu'où ça va aller?»

Ferry de Kerckhove

