Candidat déclaré à la chefferie du PLQ

Charles Milliard est officiellement candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Il avait terminé bon deuxième, quelques points derrière Pablo Rodriguez, lors de la course à la chefferie en juin dernier.
Quel est son parcours et quels sont ses projets pour le Parti libéral ?
Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés:
- Milliard est pharmacien de formation, ancien dirigeant d’Uniprix et ex-président de la Fédération des chambres de commerce;
- Il est membre du PLQ depuis l’âge de 18 ans;
- Admirateur de Robert Bourassa, Milliard se positionne comme nationaliste régional, provincial et canadien;
- Il souhaite revitaliser le parti en misant sur les régions et propose une nouvelle structure pour redevenir une alternative crédible face à la CAQ et au Parti québécois.