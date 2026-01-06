Candidat déclaré à la chefferie du PLQ

Charles Milliard est officiellement candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Il avait terminé bon deuxième, quelques points derrière Pablo Rodriguez, lors de la course à la chefferie en juin dernier.

Quel est son parcours et quels sont ses projets pour le Parti libéral ?

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés: