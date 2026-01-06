5e anniversaire de l'assaut du Capitole

Il y a exactement cinq ans, le Capitole était pris d'assaut par des milliers de personnes, à Washington.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin revenir sur le cinquième anniversaire de cet événement tragique.
Les sujets discutés
- On souligne l’absence de leçons tirées par les États-Unis et la fragilisation de la démocratie;
- La Maison-Blanche réécrit l’histoire sur le site web officiel;
- Une intervention militaire américaine au Canada est-elle possible?
- Imaginons le scénario pour l'OTAN advenant une intervention américaine au Groenland.