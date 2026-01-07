Discussion avec Patrick Huard

La quatrième saison de LOL: Qui rira le dernier? sera disponible la semaine prochaine sur la plateforme Prime.
Écoutez l'acteur Patrick Huard discuter de ce projet dont il fait partie et de sa carrière bien remplie et de son côté émotif très fort, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Quand tu regardes, même mon œuvre, l'humour côtoie toujours l'émotion. Parce qu'il y a la même gamme d'émotions dans le rire que dans le drame. Ce qui me fait fondamentalement rire, c'est quelque chose qui me fait vivre une émotion forte, qui vient me chercher dans mes valeurs, me confronter, me surprendre, me choquer. Je suis très connecté à mes émotions. La différence, c'est que maintenant, je laisse ça transparaître sans problème.»