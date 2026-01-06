Les pays des Amériques menacés

Après avoir capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro, Donald Trump a étendu ses menaces à d’autres pays du continent américain.

Si le Canada est déjà visé par une guerre tarifaire avec ses voisins du sud, il faut s’attendre à de nouveaux conflits.

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec (2003-2012), avocat associé chez Therrien Couture Joli-Cœur et membre du conseil sur les relations canado-américaines, mardi, au micro de Philippe Cantin.

L’ancien premier ministre du Québec s’inquiète notamment des retombées que pourrait avoir une entente entre les États-Unis et la Russie pour envahir et utiliser des territoires de l’Arctique canadien.

Il estime qu’il faut se préparer à de prochains conflits en mobilisant la communauté internationale.