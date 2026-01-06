Les pays des Amériques menacés

Après avoir capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro, Donald Trump a étendu ses menaces à d’autres pays du continent américain.
Si le Canada est déjà visé par une guerre tarifaire avec ses voisins du sud, il faut s’attendre à de nouveaux conflits.
Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec (2003-2012), avocat associé chez Therrien Couture Joli-Cœur et membre du conseil sur les relations canado-américaines, mardi, au micro de Philippe Cantin.
L’ancien premier ministre du Québec s’inquiète notamment des retombées que pourrait avoir une entente entre les États-Unis et la Russie pour envahir et utiliser des territoires de l’Arctique canadien.
Il estime qu’il faut se préparer à de prochains conflits en mobilisant la communauté internationale.
«Qui peut les arrêter? C'est une superpuissance et on n'a pas les moyens physiques de les arrêter. Alors, il faudrait, de toute évidence, si on anticipe ces scénarios-là, commencer à mobiliser davantage la communauté internationale pour contrer les Américains.»