Des départs à prévoir chez les libéraux

Lors de sa visite en France, mardi, le premier ministre Mark Carney a laissé entendre que plusieurs élections partielles allaient avoir lieu au fédéral prochainement. Pourtant, il n’y a aucun siège vacant à la Chambre des communes…

On sait tout de même que la députée Chrystia Freeland s'apprête à quitter son poste pour devenir conseillère économique du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Écoutez l’analyse de Dimitri Soudas, chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, mardi, au micro de Philippe Cantin.

Il donne le nom de plusieurs autres députés libéraux qui, selon lui, seraient sur le point de quitter leur poste.