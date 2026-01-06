Bilan de mi-saison des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont fait leur bilan de mi-saison au retour d’un voyage de sept matchs à l'étranger.

La situation est plutôt positive: les trois gardiens sont bons, Samuel Montembeault a retrouvé la forme, et Lane Hutson ainsi qu'Ivan Demidov produisent des résultats inespérés.

Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean revenir sur le bilan des Canadiens, mardi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: