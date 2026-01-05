Un enseignant réagit au vouvoiement obligatoire

Le vouvoiement est dorénavant obligatoire dans les établissements primaires et secondaires du Québec.
Croyez-vous que cette mesure améliorera le civisme dans les écoles?
Écoutez Simon Landry, enseignant au secondaire dans la région de Montréal, commenter l'arrivée du vouvoiement dans les écoles, à La commission.
«Je ne pense pas que ça va faire une grosse différence. Pour commencer, il faut rappeler qu’il n’y avait pas de problème de civisme si grave dans les écoles que le vouvoiement viendrait régler. On parle de moins en moins de violence ou d’intimidation, mais le fait qu’un élève vouvoie un prof avant de le pousser dans le cadre d’une porte, ça ne change pas grand-chose.»