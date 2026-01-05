Après un quart de siècle à marquer l'imaginaire québécois, le célèbre Calendrier des pompiers tire sa révérence avec son édition 2026.

Pour cette ultime parution, la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés propose une nouveauté historique : une version féminine mettant en vedette des pompières de la province.

Bien que le succès sur les réseaux sociaux comme TikTok ne se démente pas, l'organisme a choisi de mettre fin au projet pour se tourner vers des initiatives de financement plus actuelles.

Écoutez Marie-Josée Chalifour, chargée de projets pour les collectes de fonds pour la Fondation des pompiers, commenter la situation, lundi, à La commission.