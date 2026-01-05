 Aller au contenu
Société
Après un quart de siècle

Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés

par 98.5

0:00
6:58

Entendu dans

La commission

le 5 janvier 2026 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Après un quart de siècle à marquer l'imaginaire québécois, le célèbre Calendrier des pompiers tire sa révérence avec son édition 2026. / Firefighter Montreal / Adobe Stock

Après un quart de siècle à marquer l'imaginaire québécois, le célèbre Calendrier des pompiers tire sa révérence avec son édition 2026.

Pour cette ultime parution, la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés propose une nouveauté historique : une version féminine mettant en vedette des pompières de la province. 

Bien que le succès sur les réseaux sociaux comme TikTok ne se démente pas, l'organisme a choisi de mettre fin au projet pour se tourner vers des initiatives de financement plus actuelles.

Écoutez Marie-Josée Chalifour, chargée de projets pour les collectes de fonds pour la Fondation des pompiers, commenter la situation, lundi, à La commission.

