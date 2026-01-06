 Aller au contenu
Urgences saturées

Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»

le 6 janvier 2026 14:35

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Certaines urgences du Québec demeurent débordées en ce début janvier en raison des virus hivernaux.

Les taux d’occupation des urgences frôlent les 200% dans la plupart des régions de la province. Dans certains hôpitaux, comme à Mont-Laurier, on approchait même les 300% mardi après-midi.

Pourtant, aller à l’hôpital est souvent peu utile pour combattre les virus comme la grippe, puisque les traitements fournis sont les mêmes que ceux que l’on peut retrouver en pharmacie.

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille à Sherbrooke, revenir sur la situation qui frappe le Québec, mardi, à l’émission La commission.

«Quand on vit ça, puis qu'on est particulièrement en santé, qu'on n'est pas asthmatique, qu'on n'a pas d'emphysème, qu'on n'a pas d'autre maladie, ben oui, on se laisse le temps d'être malade.»

Benoît Heppell

