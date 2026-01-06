Urgences saturées

Certaines urgences du Québec demeurent débordées en ce début janvier en raison des virus hivernaux.

Les taux d’occupation des urgences frôlent les 200% dans la plupart des régions de la province. Dans certains hôpitaux, comme à Mont-Laurier, on approchait même les 300% mardi après-midi.

Pourtant, aller à l’hôpital est souvent peu utile pour combattre les virus comme la grippe, puisque les traitements fournis sont les mêmes que ceux que l’on peut retrouver en pharmacie.

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille à Sherbrooke, revenir sur la situation qui frappe le Québec, mardi, à l’émission La commission.