Si Trump annexait le Groenland

Le président américain Donald Trump a récemment réitéré son intention de procéder à l’annexion du Groenland par les États-Unis. Quel serait l'impact d'un tel changement pour le Canada et l’OTAN?
Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'Administration publique, spécialiste des questions de sécurité militaire, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le Groenland fait partie du royaume du Danemark, qui est l'un des membres fondateurs de l'OTAN. Daonc ça créerait une crise absolument épouvantable au sein de l'alliance. Est-ce que ça en signifierait la fin? Comme le disait la première ministre danoise, l'OTAN a passé des crises majeures au cours de son existence. Ceci étant dit, si les États-Unis se comportent comme ça à l'égard d'un allié, toutes les capitales des membres de l'OTAN vont retenir le message. Ce serait une crise de confiance qui pourrait être insurmontable.»