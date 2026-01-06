Si Trump annexait le Groenland

Le président américain Donald Trump a récemment réitéré son intention de procéder à l’annexion du Groenland par les États-Unis. Quel serait l'impact d'un tel changement pour le Canada et l’OTAN?

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'Administration publique, spécialiste des questions de sécurité militaire, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.