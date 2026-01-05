Le secteur de la rénovation au Québec subit une pression inflationniste sans précédent, avec des augmentations de coûts dépassant 40% depuis la pandémie.

Pour le designer Daniel Corbin, coanimateur de l'émission Vendre ou rénover au Québec, une cuisine de base se détaille désormais autour de 50 000 $, tandis qu'une salle de bain nécessite un budget minimal de 25 000 $ à 30 000 $. Cette flambée s'explique par la pénurie et le coût élevé des matériaux de base (bois, acier, gypse) et de la main-d'œuvre qualifiée.

