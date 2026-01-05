Nouveau poste auprès du gouvernement ukrainien

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a nommé lundi l'ancienne vice-première ministre canadienne, Chrystia Freeland, conseillère au développement économique de l'Ukraine.

Le président Zelensky a indiqué que la députée libérale maîtrise parfaitement ces questions et qu'elle possède une expérience significative en matière d'attraction des investissements et de conduite des transformations économiques.

Cette nomination soulève déjà une vive controverse à Ottawa, où les partis d'opposition exigent la démission immédiate de Mme Freeland de ses fonctions, soulignant l'incompatibilité flagrante entre ses deux rôles.

