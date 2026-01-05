Après le Vénézuela, jusqu'où iront les États-Unis?

Quelques heures après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, Donald Trump a lancé un avertissement au président colombien, l’invitant à «surveiller ses arrières», tout en suggérant que le régime cubain avait aussi des raisons de s’inquiéter.

Le président américain a également réitéré son souhait d’intégrer le Groenland au giron américain, évoquant des raisons de sécurité.

L’intervention américaine au Venezuela est-elle le prélude à une nouvelle vague d’interventionnisme des États-Unis ? Les Canadiens devraient-ils eux aussi retenir leur souffle?

Écoutez le professeur de science politique à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, Justin Massie, répondre à ces questions, lundi, à La commission.