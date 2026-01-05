 Aller au contenu
Politique internationale
Après le Vénézuela, jusqu'où iront les États-Unis?

«Il y a déjà plus de soldats américains au Groenland que de soldats danois»

par 98.5

0:00
13:59

Entendu dans

La commission

le 5 janvier 2026 12:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il y a déjà plus de soldats américains au Groenland que de soldats danois»
Des forces militaires danoises participent à un exercice aux côtés de centaines de soldats provenant de plusieurs pays européens membres de l’OTAN à Kangerlussuaq, au Groenland, le mercredi 17 septembre 2025. / AP Photo/Ebrahim Noroozi

Quelques heures après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, Donald Trump a lancé un avertissement au président colombien, l’invitant à «surveiller ses arrières», tout en suggérant que le régime cubain avait aussi des raisons de s’inquiéter.

Le président américain a également réitéré son souhait d’intégrer le Groenland au giron américain, évoquant des raisons de sécurité.

L’intervention américaine au Venezuela est-elle le prélude à une nouvelle vague d’interventionnisme des États-Unis ? Les Canadiens devraient-ils eux aussi retenir leur souffle?

Écoutez le professeur de science politique à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, Justin Massie, répondre à ces questions, lundi, à La commission.

«Il y a déjà plus de soldats américains au Groenland que de soldats danois. Trump n'aurait donc pas besoin d’une intervention militaire majeure. Même chose pour le Canada: des pressions économiques suffiraient à faire plier les pays et à les forcer à s’aligner sur les intérêts américains. Je pense qu’on n’est ni dans une zone de paix ni dans une zone de guerre, mais bien dans un espace de coercition, d’impérialisme essentiellement décomplexé, où les États-Unis imposent leur volonté, y compris à leurs alliés, de manière explicite et uniquement au nom de leurs intérêts économiques.»

Justin Massie

Vous aimerez aussi

Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
Lagacé le matin
Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
0:00
6:55
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
La commission
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
0:00
15:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Rattrapage
Important baisse des vols
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rattrapage
Après un quart de siècle
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Rattrapage
Pression inflationniste
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
Rattrapage
Un enseignant réagit au vouvoiement obligatoire
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Nouveau poste auprès du gouvernement ukrainien
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Rattrapage
Les auditeurs de La commission répondent: «Non»
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Conversion de bureaux en logements: un mirage économique?
Rattrapage
Immobilier
Conversion de bureaux en logements: un mirage économique?
Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
Rattrapage
Une période de turbulences dans le marché
Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
Frais de gestion: une révolution silencieuse pour les investisseurs?
Rattrapage
Plus de transparence
Frais de gestion: une révolution silencieuse pour les investisseurs?
Marchés boursiers: à quoi s'attendre pour 2026 ?
Rattrapage
Essor de l'intelligence artificielle
Marchés boursiers: à quoi s'attendre pour 2026 ?
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
Rattrapage
Pétrole, narcoterrorisme et instabilité régionale
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
Consommation des Fêtes: trop de pression et de dépenses?
Rattrapage
La commission
Consommation des Fêtes: trop de pression et de dépenses?
Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière
Rattrapage
Lymphome de Hogkin
Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière
Ados morts de faim: Comment bien les nourrir?
Rattrapage
Casse-tête pour les parents
Ados morts de faim: Comment bien les nourrir?