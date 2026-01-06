Politique fiction

Il faudrait se préparer à la possibilité que les États-Unis recourent à la coercition militaire contre le Canada, selon un texte d'opinion paru dans le Globe and Mail de Toronto mardi.
L'intervention militaire au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro nous poussent à nous préparer à un tel scénario farfelu.
Écoutez Philippe Cantin en parler en ouverture de l'émission Le Québec maintenant.
«Est-ce tiré par les cheveux? Peut-être. Mais peut-être pas non plus. Parce que Trump a juré que l'hémisphère occidental devrait maintenant être contrôlé par les États-Unis. Et si jamais ils s'emparaient du Groenland comme ils le souhaitent, bien malin est celui qui pourrait prédire la suite des choses. »