Politique fiction

Il faudrait se préparer à la possibilité que les États-Unis recourent à la coercition militaire contre le Canada, selon un texte d'opinion paru dans le Globe and Mail de Toronto mardi.

L'intervention militaire au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro nous poussent à nous préparer à un tel scénario farfelu.

Écoutez Philippe Cantin en parler en ouverture de l'émission Le Québec maintenant.