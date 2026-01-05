 Aller au contenu
Les auditeurs de La commission répondent: «Non»

Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?

le 5 janvier 2026 13:33

Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Guy Cormier a gravi les échelons au sein du Mouvement Desjardins avant d'en prendre la tête en 2016. Il a quitté ses fonctions en septembre dernier. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le nom de l'ancien grand patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, circule parmi les candidats potentiels à la succession de Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral du Québec.

Selon un sondage maison, les auditeurs se sont montrés pour le moins sceptiques: 73 % des répondants estiment que sa candidature n'est pas une bonne idée.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, lundi, à La commission.

Pour les animateurs, ce désaveu ne remet pas en cause les compétences de l'homme d'affaires, mais souligne plutôt le fossé entre le monde des finances et l'arène politique.

Nathalie Normandeau rappelle notamment que la gestion des crises passées, comme les fuites de données chez Desjardins, reviendrait inévitablement hanter sa campagne. 

«Guy Cormier, au-delà de ses compétences, c'est l'image du gars des tours d'ivoire. Est-ce qu'il a vraiment les deux pieds ancrés dans telle ou telle région, est-ce qu'il connaît la réalité de l'Abitibi? C'est la question que les gens vont poser.» 

Luc Ferrandez

