On connaît désormais les règles entourant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, suite à la nomination de Me Julien Morissette au poste de responsable de la conformité et de l’éthique.
Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les autres sujets discutés:
- Est-ce qu'il y aurait une course, en fin de compte?
- Un nouveau candidat potentiel fait son apparition, soit Yves Desjardins-Siciliano;
- Quelles sont les règles de la course à la chefferie du PLQ?
- L'incertitude autour de François Legault et les enjeux de leadership pour la CAQ et le PQ.