Immobilier

Transformer des tours de bureaux désertes en appartements chaleureux semble être la solution idéale à la crise du logement. Or, la réalité financière est bien plus complexe.

À travers l'exemple d'un projet du Groupe Mach situé au bord du canal de Lachine, Luc Ferrandez expose les défis colossaux de cette pratique: un immeuble dont la construction a coûté 30 millions de dollars nécessite aujourd'hui 20 millions supplémentaires pour sa seule conversion.

Écoutez le coanimateur Luc Ferrandez faire le point sur ce dossier complexe, lundi midi, à La commission.