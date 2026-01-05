Pétrole et influence

Les États-Unis ont surpris la planète samedi en entrant au Venezuela pour en extirper le président Nicolás Maduro et sa femme.

Le président du Venezuela a été emmené à New York pour être jugé pour «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux États-Unis.

Mais plusieurs acteurs à l’international y voient une manière pour les États-Unis de mettre la main sur les ressources pétrolières importantes du pays.

Écoutez l'analyse de Louise Blais, ancienne ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l’Organisation des Nations unies de 2017 à 2021, au micro de Patrick Lagacé.