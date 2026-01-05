Capture de Maduro

L'arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro au Venezuela par les forces américaines marque un tournant majeur.

Le chroniqueur Jean-François Lépine souligne le caractère exceptionnel de cet enlèvement d'un chef d'État sur son propre territoire, justifié officiellement par des accusations de trafic de drogue, mais motivé, selon l'expert, par l'obsession de Donald Trump pour les réserves pétrolières vénézuéliennes.

Cette intervention, condamnée par l'ONU, crée un dangereux précédent de cynisme international et réaffirme la «doctrine Monroe».

L'imprévisibilité de Trump inquiète les alliés, y compris le Canada, quant à d'éventuelles futures interventions visant des intérêts stratégiques.

