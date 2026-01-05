Le coup de gueule de Luc Ferrandez

Le prix des véhicules ne cesse de grimper, et contrairement au discours officiel, la pandémie ou les pénuries de puces ne seraient que des prétextes.

Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez soutient que les constructeurs ont délibérément abandonné les modèles d'entrée de gamme, plus abordables, pour privilégier les véhicules de luxe, maximisant ainsi leurs profits au détriment des consommateurs.

