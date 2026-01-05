Après des années de surchauffe et une inflation galopante dans le secteur automobile depuis la pandémie, l'année 2026 pourrait enfin offrir un mince répit aux consommateurs.

Selon le chroniqueur automobile Benoit Charette, une légère diminution du prix des véhicules neufs est à prévoir, bien que la prudence reste de mise face à un marché qui demeure extrêmement coûteux.

L'auteur du livre L'annuel de l'automobile 2026 et animateur du balado Ça tient la route

Le portrait actuel demeure toutefois frappant alors que le prix moyen d'un véhicule d'occasion en 2026 dépasse désormais celui d'un véhicule neuf en 2018.

Cette réalité force les acheteurs à reconsidérer leurs besoins réels, alors que les mensualités de location frôlent souvent les 1000 $.