Constructeur voiture électrique

Tesla s'est fait détrôner du premier rang des constructeurs de voitures électriques dans le monde par une entreprise chinoise, BYD.

Le constructeur chinois BYD, acronyme de Build Your Dream, a enregistré 2,26 millions de ventes lors de la dernière année alors que Tesla a vendu 1,65 million de voitures.

Selon l'expert, ce changement de garde s'explique par la relation houleuse entre le multimilliardaire et le président Donald Trump, qui a eu des conséquences importantes sur les ventes de Tesla.

