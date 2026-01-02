Constructeur voiture électrique

Tesla s'est fait détrôner du premier rang des constructeurs de voitures électriques dans le monde par une entreprise chinoise, BYD.
Le constructeur chinois BYD, acronyme de Build Your Dream, a enregistré 2,26 millions de ventes lors de la dernière année alors que Tesla a vendu 1,65 million de voitures.
Selon l'expert, ce changement de garde s'explique par la relation houleuse entre le multimilliardaire et le président Donald Trump, qui a eu des conséquences importantes sur les ventes de Tesla.
Écoutez le chroniqueur automobile, Benoit Charette, discuter de ce changement de garde, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«BYD s'est établi très fortement en Europe et en Australie, en Asie du Pacifique. Donc on a pris d'assaut beaucoup de marchés. Puis il faut dire que ça n'a pas été une très bonne année pour Tesla. On connaît les relations houleuses d'Elon Musk avec Donald Trump et les agissements d'Elon Musk ont eu des répercussions sur les ventes de Tesla.»