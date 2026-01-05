L'enlèvement de Maduro

Luc Ferrandez analyse l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis et le contexte de crise au Venezuela.

Il souligne que l'effondrement du pays n'est pas uniquement dû au socialisme, mais à une gestion désastreuse des ressources: malgré ses immenses réserves pétrolières, le pays importe son essence et a connu des pénuries de produits de base.

En s'appuyant sur les profits du pétrole sans diversifier l'économie, le régime de Chavez puis celui de Maduro ont mené le pays à une inflation record et à l'exode de millions de citoyens.

Écoutez Le coup de gueule de Luc Ferrandez, lundi, à l'émission Lagacé le matin.