Politique internationale
D'autres pays ciblés par les États-Unis?

«On veut entretenir ce flou-là» -Valérie Beaudoin

le 5 janvier 2026 18:12

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Après le coup de force des États-Unis au Venezuela, quels autres pays ou territoires pourraient être ciblés par le président américain?

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

  • On analyse la stratégie des États-Unis sous Donald Trump;
  • Pourrait-on utiliser de méthodes similaires à celles employées au Venezuela pour d’autres pays comme Cuba, le Mexique, la Colombie et le Groenland?
  • Des menaces d’opérations militaires contre les cartels mexicains et des justifications liées au fentanyl;
  • On souligne la rhétorique de la doctrine Monroe, les réactions de leaders européens et de l’OTAN, ainsi que le rôle de Marco Rubio pour tempérer les propos présidentiels;
  • La légalité des interventions américaines sans validation du Congrès et l’implication des compagnies pétrolières.

