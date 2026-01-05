D'autres pays ciblés par les États-Unis?

Après le coup de force des États-Unis au Venezuela, quels autres pays ou territoires pourraient être ciblés par le président américain?
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On analyse la stratégie des États-Unis sous Donald Trump;
- Pourrait-on utiliser de méthodes similaires à celles employées au Venezuela pour d’autres pays comme Cuba, le Mexique, la Colombie et le Groenland?
- Des menaces d’opérations militaires contre les cartels mexicains et des justifications liées au fentanyl;
- On souligne la rhétorique de la doctrine Monroe, les réactions de leaders européens et de l’OTAN, ainsi que le rôle de Marco Rubio pour tempérer les propos présidentiels;
- La légalité des interventions américaines sans validation du Congrès et l’implication des compagnies pétrolières.