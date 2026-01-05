Record alarmant au G7 pour le Canada

En ce début d’année, la chroniqueuse Marie-Ève Fournier propose un plan d'action pour affronter les factures des fêtes.

Elle rappelle que les familles canadiennes sont parmi les plus endettées au monde, ce qui les rend vulnérables.

Pour remédier à cela, elle suggère de cibler une seule dette à la fois (la plus petite pour le moral ou la plus coûteuse pour les intérêts), d’utiliser des outils comme le transfert de solde à taux réduit et d'automatiser les paiements.

Enfin, elle souligne l'importance psychologique de voir le remboursement non comme une punition, mais comme un gain de liberté.

