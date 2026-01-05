 Aller au contenu
Politique provinciale
Départ de Pablo Rodriguez

Des candidats s’activent en vue de la course à la chefferie du Parti libéral

le 5 janvier 2026 07:22

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

En ce début d'année 2026 et à la suite des déboires de l'ex-chef Pablo Rodriguez, des candidats s’activent en vue de la course à la chefferie du Parti libéral.

Alors que Charles Milliard est soutenu par plusieurs députés et les jeunes, Guy Cormier et Yves Desjardins-Siciliano hésitent à se présenter.

Parallèlement, la CAQ de François Legault fait face à une session parlementaire chargée et à une élection partielle à Chicoutimi, où le PQ est favori.

Écoutez le chroniqueur politique, Louis Lacroix, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Du pain sur la planche pour la CAQ et François Legault.

