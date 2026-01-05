Départ de Pablo Rodriguez

En ce début d'année 2026 et à la suite des déboires de l'ex-chef Pablo Rodriguez, des candidats s’activent en vue de la course à la chefferie du Parti libéral.
Alors que Charles Milliard est soutenu par plusieurs députés et les jeunes, Guy Cormier et Yves Desjardins-Siciliano hésitent à se présenter.
Parallèlement, la CAQ de François Legault fait face à une session parlementaire chargée et à une élection partielle à Chicoutimi, où le PQ est favori.
Autre sujet traité:
- Du pain sur la planche pour la CAQ et François Legault.