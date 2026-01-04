Capture du président vénézuélien

L’attaque de Caracas américaine au Venezuela et l’enlèvement de son président Nicolás Maduro par les forces américaines continuent d’ébranler le monde entier. Selon le New York Times, au moins 40 personnes ont été tuées, incluant à la fois des militaires et des civils.
Écoutez Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, dont certains membres de la famille se trouvent encore à Caracas, brosser le portrait de la situation sur le terrain, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Le système en place, c'est un système de peur, où les gens n'ont pas de liberté, où l'économie était complètement par terre. Il faut le changer. Et, bien sûr, de sortir Nicolas Maduro, ça donne un peu de joie, mais ce n'est pas la fin. La population veut un changement. Mais pour le moment, la seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir. Mais le système est encore en place. Donc, la situation de ce matin est encore très délicate. La tête est partie, mais on doit vraiment récupérer le pouvoir du pays, la dignité de notre peuple, la dignité d'une famille vénézuélienne.»