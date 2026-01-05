À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde le coup de tonnerre diplomatique et militaire survenu ce week-end au Venezuela, où les forces américaines ont capturé le président Nicolás Maduro et son épouse lors d'un raid nocturne.

Accusé de narcoterrorisme par les États-Unis depuis 2020, Maduro doit comparaître devant un juge à New York lundi midi. Pour l'animateur, cet événement marque le retour en force de la «doctrine Monroe» revisitée par Donald Trump, affirmant une domination totale des Américains sur leur sphère d'influence.

Cette intervention, motivée en grande partie par le contrôle des ressources pétrolières, soulève des questions sur les prochaines cibles potentielles de l'administration Trump, incluant des pressions possibles sur le Canada, le Groenland ou le Mexique.