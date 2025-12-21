 Aller au contenu
Justice et faits divers
Pression sur plusieurs pays

Gestion de l’immigration en Europe: «C’est une question de leadership»

par 98.5

0:00
11:11

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 09:20

Frédéric Bérard / Cogeco Média

Alors que plusieurs pays d’Europe doivent gérer des problèmes en lien avec l’immigration, la situation en Grèce interpelle de plus en plus.

Ce pays d’Europe méditerranéenne tente de gérer le mieux possible les flux de migrants qui proviennent du Moyen-Orient, en employant des solutions parfois trop fortes, même illégales.

Le pays a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme après que des forces de l’ordre grecques ont ouvert le feu sur des migrants à la frontière turque, ce qui avait coûté la vie à un homme.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

