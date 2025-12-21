Pression sur plusieurs pays

Alors que plusieurs pays d’Europe doivent gérer des problèmes en lien avec l’immigration, la situation en Grèce interpelle de plus en plus.

Ce pays d’Europe méditerranéenne tente de gérer le mieux possible les flux de migrants qui proviennent du Moyen-Orient, en employant des solutions parfois trop fortes, même illégales.

Le pays a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme après que des forces de l’ordre grecques ont ouvert le feu sur des migrants à la frontière turque, ce qui avait coûté la vie à un homme.

