Bilan du week-end sportif

La Tchéquie a une nouvelle fois éliminé le Canada au Championnat du monde junior

le 5 janvier 2026 05:50

La Tchéquie a une nouvelle fois éliminé le Canada au Championnat du monde junior
Au hockey, la Tchéquie a une nouvelle fois éliminé le Canada au Championnat du monde junior.

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne une baisse de la domination canadienne et le manque criant de joueurs québécois dans l'alignement.

En revanche, les Canadiens de Montréal terminent leur voyage des Fêtes avec succès, grâce aux performances de Lane Hutson et Samuel Montembeault. 

«Le Canada n'était pas dans le coup pantoute face à la Tchéquie, qui a joué un match avec beaucoup plus de hargne.»

Autres sujets abordés: 

  • Marie-Philip Poulin brille pour la Victoire de Montréal;
  • Une fin de saison régulière spectaculaire dans la NFL.

