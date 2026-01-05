Bilan du week-end sportif

Au hockey, la Tchéquie a une nouvelle fois éliminé le Canada au Championnat du monde junior.

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne une baisse de la domination canadienne et le manque criant de joueurs québécois dans l'alignement.

En revanche, les Canadiens de Montréal terminent leur voyage des Fêtes avec succès, grâce aux performances de Lane Hutson et Samuel Montembeault.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.