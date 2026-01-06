 Aller au contenu
Hockey
Le «beau problème» des Canadiens

«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
24:27

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 janvier 2026 19:44

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Championnat mondial de hockey junior et bilan de mi-saison des Canadiens de Montréal. Ce ne sont pas les sujets de discussion qui manquent pour José Théodore.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • José Théodore se souvient de sa conquête de la médaille d'or au Championnat mondial de hockey junior;
  • Il estime que c'est grâce à la défensive que la Canada l'a emporté à l'époque;
  • On discute de la baisse du nombre de gardiens québécois au sein des équipes nationales;
  • Samuel Montembeault a été solide sous pression - et techniquement - lors de ses deux récents matchs;
  • Le meilleur des gardiens de but mérite de jouer, selon Kent Hughes: «Moi, je veux garder les deux meilleurs à Montréal»;
  • «Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien: c'est un beau problème à avoir»;
  • Lane Hutson et Cole Caufield ignorés par l'équipe américaine en vue des JO d'hiver;
  • Les motivations de Théodore quand il était jeune.

