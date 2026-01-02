Le Canada tentera de poursuivre son parcours au Mondial junior des moins de 20 ans alors qu'il affronte la Slovaquie en quart de finale, vendredi soir.

Lors des deux dernières éditions, le Canada avait subi l'élimination en quart de final, chaque fois face à la République tchèque. Les troupes de Dale Hunter tenteront donc d'éviter que l'histoire se répète.

La Finlande, de son côté, à causé la surprise en éliminant les États-Unis, hôte du tournoi, par la marque de 4 à 3.

Écoutez le journaliste et descripteur des matchs du Canada, Stéphane Leroux, discuter du match de vendredi soir, au micro de Jean-François Baril.