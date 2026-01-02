Match Panthers-Rangers

Pour une première fois dans l'histoire de la Ligue nationale, la traditionnelle Classique hivernale se tiendra sous les palmiers et le soleil de l'état de la Floride. Un choix qui laisse perplexes plusieurs amateurs de hockey...
José Théodore, lui, y voit toutefois un indicateur de la popularité du sport dans le marché de la Floride. L'ancien gardien des Canadiens, qui a participé à la Classique héritage de 2003 à Edmonton avec sa fameuse tuque, est d'avis que le Ligue a pris une bonne décision en misant sur la Floride pour l'édition 2026.
Écoutez José Théodore commenter la Classique Hivernale, qui se tiendra en Floride, avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
«Pour être honnête, je trouve ça exceptionnel parce qu'on s'entend que le marché en Floride est rendu énorme. C'est gros. C'est populaire de dire que t'es un fan des Panthers. Les jeunes te parlent de hockey, veulent jouer au hockey [...] Je pense que la Ligue fait un excellent travail.»
Autres sujets abordés
- Être gardien dans un festival offensif;
- Montembeault, Fowler ou Dobes comme gardien numéro 1?;
- Sélection des gardiens pour Équipe Canada.