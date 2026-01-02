Match Panthers-Rangers

Pour une première fois dans l'histoire de la Ligue nationale, la traditionnelle Classique hivernale se tiendra sous les palmiers et le soleil de l'état de la Floride. Un choix qui laisse perplexes plusieurs amateurs de hockey...

José Théodore, lui, y voit toutefois un indicateur de la popularité du sport dans le marché de la Floride. L'ancien gardien des Canadiens, qui a participé à la Classique héritage de 2003 à Edmonton avec sa fameuse tuque, est d'avis que le Ligue a pris une bonne décision en misant sur la Floride pour l'édition 2026.

Écoutez José Théodore commenter la Classique Hivernale, qui se tiendra en Floride, avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.