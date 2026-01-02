 Aller au contenu
Incendie en Suisse

Les feux de Bengale peuvent facilement atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius

par 98.5

0:00
10:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 janvier 2026 16:29

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Martin Carli
Martin Carli
Martin Carli / Cogeco Média

Les feux de Bengale qu'on soupçonne être la cause de l'incendie majeur déclenché en Suisse peuvent atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius, explique Martin Carli.

«Il faut vraiment faire attention à ce genre de dispositif là», explique le scientifique.

Certaines personnes sont aussi victimes de brûlures en raison des petits feus de Bengale parfois utilisées sur les gâteaux de fêtes.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli en dire davantage sur le sujet au Québec maintenant, vendredi.

Autres sujets abordés

  • Une nouvelle approche pour traiter des «désordres de l'attention» comme le TDAH
  • Des chercheurs de McGill ont conçu un nouveau gel plus durable pour traiter les cordes vocales blessées

