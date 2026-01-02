Incendie en Suisse

Les feux de Bengale qu'on soupçonne être la cause de l'incendie majeur déclenché en Suisse peuvent atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius, explique Martin Carli.

«Il faut vraiment faire attention à ce genre de dispositif là», explique le scientifique.

Certaines personnes sont aussi victimes de brûlures en raison des petits feus de Bengale parfois utilisées sur les gâteaux de fêtes.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli en dire davantage sur le sujet au Québec maintenant, vendredi.

Autres sujets abordés