Incendie mortel dans le Vieux-Montréal en 2023

Le propriétaire d'immeuble Émile Benamor, avocat et investisseur immobilier, a été arrêté et accusé de sept homicides involontaires et de négligence criminelle, mercredi, en lien avec un incendie survenu le 16 mars 2023 dans un édifice du Vieux-Montréal.

Il vient de comparaître au Palais de Justice de Montréal.

Écoutez à ce sujet le journaliste de Cogeco nouvelles Carl Marchand ainsi que le journaliste de La Presse, Vincent Larouche.

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