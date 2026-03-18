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Société
Incendie mortel dans le Vieux-Montréal en 2023

Émile Benamor fait face à 15 chefs d'accusation

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mars 2026 16:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Carl Marchand
Carl Marchand
Émile Benamor fait face à 15 chefs d'accusation
Le site de l'incendie en mars 2023. / PC/Christinne Muschi

Le propriétaire d'immeuble Émile Benamor, avocat et investisseur immobilier, a été arrêté et accusé de sept homicides involontaires et de négligence criminelle, mercredi, en lien avec un incendie survenu le 16 mars 2023 dans un édifice du Vieux-Montréal. 

Il vient de comparaître au Palais de Justice de Montréal. 

Écoutez à ce sujet le journaliste de Cogeco nouvelles Carl Marchand ainsi que le journaliste de La Presse, Vincent Larouche.

Les sujets abordés

  • Émile Benamor a comparu au Palais de Justice de Montréal;
  • L’enquête du SPVM, débutée il y a trois ans, souligne la rareté de telles accusations contre un propriétaire pour gestion immobilière;
  • Le journaliste de La Presse trace le portrait de l'accusé.

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