Incendie mortel dans le Vieux-Montréal en 2023

Le propriétaire d'immeuble Émile Benamor, avocat et investisseur immobilier, a été arrêté et accusé de sept homicides involontaires et de négligence criminelle, mercredi, en lien avec un incendie survenu le 16 mars 2023 dans un édifice du Vieux-Montréal.
Il vient de comparaître au Palais de Justice de Montréal.
Écoutez à ce sujet le journaliste de Cogeco nouvelles Carl Marchand ainsi que le journaliste de La Presse, Vincent Larouche.
Les sujets abordés
- Émile Benamor a comparu au Palais de Justice de Montréal;
- L’enquête du SPVM, débutée il y a trois ans, souligne la rareté de telles accusations contre un propriétaire pour gestion immobilière;
- Le journaliste de La Presse trace le portrait de l'accusé.