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Justice et faits divers
Aucune accusation déposée pour l'instant

BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué

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Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 12:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
La Banque de Montréal aurait été victime d'une fraude de 15 millions de dollars, a révélé le journaliste du FM 93 Philippe Couture. / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

La Banque de Montréal aurait été victime d'une fraude de 15 millions de dollars, a révélé le journaliste du FM 93 Philippe Couture.

Écoutez le journaliste brosser le portrait de cette histoire, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Un ex-employé et un entrepreneur de Québec relié au domaine de l'automobile sont dans la mire. L'affaire repose sur des inventaires fictifs de voitures et des pots-de-vin qui totalisent des millions de dollars. À l'heure actuelle, aucune accusation criminelle n'a été déposée. Mais le stratagème soupçonné par BMO était qu'on finançait des véhicules fictifs. Donc, cet employé organisait le financement des véhicules pour le compte de l'entrepreneur qui, par la suite, remettait des pots-de-vin à cet employé pour ses services.»

Philippe Couture

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