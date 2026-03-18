Le 5e livre d'Hugo Meunier

Dans le livre Les méchants meurent à la fin, Hugo Meunier revisite la pandémie de la COVID-19 sous un angle satirique et comique. Pour son cinquième roman, l'auteur a conçu un monde dans lequel les survivants de la pandémie sont, par définition, «les gentils».
Mais une question demeure: comment définit-on réellement le bien et le mal?
Écoutez le chroniqueur et auteur Hugo Meunier présenter son nouveau livre, Les méchants meurent toujours à la fin, au Québec maintenant.
«C'est là que j'ai trouvé tout un terrain de jeu. Le contexte actuel est excellent avec les chicanes et la polarisation sur les réseaux sociaux. (...) Je m'en suis vraiment amusé. Parfois, dans nos propres chambres d'écho, on finit par ne plus comprendre pourquoi certains individus sont encore de ce monde.»