Le 5e livre d'Hugo Meunier

Dans le livre Les méchants meurent à la fin, Hugo Meunier revisite la pandémie de la COVID-19 sous un angle satirique et comique. Pour son cinquième roman, l'auteur a conçu un monde dans lequel les survivants de la pandémie sont, par définition, «les gentils».

Mais une question demeure: comment définit-on réellement le bien et le mal?

Écoutez le chroniqueur et auteur Hugo Meunier présenter son nouveau livre, Les méchants meurent toujours à la fin, au Québec maintenant.