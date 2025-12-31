L'autrice Isabelle Pagé présente son nouveau libre Je suis où, coécrit avec le psychologue Luc Doyon. Un livre qui aborde la croissance personnelle à travers des questionnements et une quête de compréhension.

Pour l'écrivaine, c'est la perte d'une amie proche l'a mené à mettre à l'écrit les questionnements qui ont découlé de ce deuil.

Cette dernière raconte également sa rencontre avec son coauteur, Luc Doyon.

Écoutez l'écrivaine Isabelle Pagé, discuter de son nouveau livre, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.