L'autrice Isabelle Pagé présente son nouveau libre Je suis où, coécrit avec le psychologue Luc Doyon. Un livre qui aborde la croissance personnelle à travers des questionnements et une quête de compréhension.
Pour l'écrivaine, c'est la perte d'une amie proche l'a mené à mettre à l'écrit les questionnements qui ont découlé de ce deuil.
Cette dernière raconte également sa rencontre avec son coauteur, Luc Doyon.
«Je me suis mise à avoir des questions et la curiosité de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a un pouvoir sur la vie? C'est quoi la quête? Quel sens on donne à tout ce qui nous arrive pour qu'on continue quand tu perds quelqu'un comme ça? Puis je pense à sa mère aujourd'hui, avec qui je suis très proche encore. Comment tu te remets de ça? Comment tu donnes un sens à tout ça?»