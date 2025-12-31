 Aller au contenu
Société
Croissance personnelle

Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»

par 98.5

0:00
19:58

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 décembre 2025 12:25

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
L'effet Lavallée / Cogeco Média

L'autrice Isabelle Pagé présente son nouveau libre Je suis où, coécrit avec le psychologue Luc Doyon. Un livre qui aborde la croissance personnelle à travers des questionnements et une quête de compréhension.

Pour l'écrivaine, c'est la perte d'une amie proche l'a mené à mettre à l'écrit les questionnements qui ont découlé de ce deuil.

Cette dernière raconte également sa rencontre avec son coauteur, Luc Doyon.

Écoutez l'écrivaine Isabelle Pagé, discuter de son nouveau livre, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Je me suis mise à avoir des questions et la curiosité de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a un pouvoir sur la vie? C'est quoi la quête? Quel sens on donne à tout ce qui nous arrive pour qu'on continue quand tu perds quelqu'un comme ça? Puis je pense à sa mère aujourd'hui, avec qui je suis très proche encore. Comment tu te remets de ça? Comment tu donnes un sens à tout ça?»

Isabelle Pagé

