Que nous réserve la prochaine année?

Le chroniqueur télé Richard Therrien présente les séries de l'année 2025, à commencer par Empathie de Florence Longpré, l'émission la plus acclamée par la critique et bien connue en France également.

Il aborde aussi la série Avant le crash, diffusée sur ICI Tou.tv, du succès surprise d'Heated Rivalry (Rivalité Passionnée) qui aborde le thème des joueurs de hockey gays «dans le placard» ou encore de l'émission Le Pitt.

Écoutez le chroniqueur au journal Le Soleil et chez Cogeco Média, Richard Therrien, se pencher sur les séries marquantes de 2025 et celles à venir à L'effet Lavallée.

En ce qui a trait à 2026, la 2e saison de la série Brilliant Minds (Esprits brillants) sera entre autres dévoilée. Elle raconte l'histoire d'un psychologue qui utilise des méthodes «folles», sans toutefois ressembler à Empathie.