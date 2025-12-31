 Aller au contenu
Société
Que nous réserve la prochaine année?

Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»

par 98.5

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 décembre 2025 11:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Richard Therrien aborde les séries télés 2025 et 2026 / Adobe Stock / Proxima Studio

Le chroniqueur télé Richard Therrien présente les séries de l'année 2025, à commencer par Empathie de Florence Longpré, l'émission la plus acclamée par la critique et bien connue en France également.

Il aborde aussi la série Avant le crash, diffusée sur ICI Tou.tv, du succès surprise d'Heated Rivalry (Rivalité Passionnée) qui aborde le thème des joueurs de hockey gays «dans le placard» ou encore de l'émission Le Pitt.

Écoutez le chroniqueur au journal Le Soleil et chez Cogeco Média, Richard Therrien, se pencher sur les séries marquantes de 2025 et celles à venir à L'effet Lavallée.

En ce qui a trait à 2026, la 2e saison de la série Brilliant Minds (Esprits brillants) sera entre autres dévoilée. Elle raconte l'histoire d'un psychologue qui utilise des méthodes «folles», sans toutefois ressembler à Empathie.

